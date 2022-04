Stiri pe aceeasi tema

- In Europa League la fotbal, joi seara, sunt programate partidele retur din sferturile de finala: Atalanta Bergamo-RB Leipzig (in tur, 1-1), Glasgow Rangers-Sporting Braga (in manșa I, 0-1), Olympique Lyon-West Ham United (in primul meci a fost 1-1) și FC Barcelona (foto)-Eintracht Frankfurt (in tur,…

- Aceștia s-au alaturat ONG-urilor și inițiativelor cetațenești in lupta lor pentru o natura vie, curata și un mediu inconjurator sanatos. Acțiunea de igienizare și curațenie a albiei și a malurilor paraului Poklos in municipiul Targu Mureș, a fost organizata cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, ce celebreaza…

- Asociația Amphion a lansat un proiect incredibil pentru studenți. In parteneriat cu Universitatea de Arte din Tirgu Mureș și cu Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Tirgu Mureș, asociația Amphion demareaza proiectul „Student Start-Up 1.0" prin care iși propune sa ofere studenților de la cele doua univeristați…

- CS Dinamo București a cedat pe teren propriu, cu scorul de 31-39, in fața francezilor de la Paris Saint-Germain (FOTO, cu oaspeții in atac) – joi, 3 martie – in grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin și ramane pe locul 8, ultimul, cu numai 8 puncte, cu o etapa inainte de final. Echipa […] Articolul…

- Dinamo București intalnește, joi seara, pe teren propriu, de la ora 19.45, formația franceza Paris Saint Germain, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a fazei grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin. Iniantea acestui joc, campioana Romaniei ocupa cea de-a 8-a poziție, ultima din clasament, cu…

- Deținatoarea titlului intern la handbal masculin, CS Dinamo București, a reușit o victorie mare in deplasare, 32-31, cu FC Porto Sofarma (FOTO), in etapa a 12-a din Liga Campionilor, grupa B. Partida s-a disputat joi, 24 februarie și, in urma acestui succes, dinamoviștii mai spera la o calificare in…

- CS Electromureș Romgaz Tg.Mureș va intalni sambata, 19 februarie, pe teren propriu, formația ceha Slovan Rosice, intr-un meci din manșa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la popice. Partida, gazduita de Arena Electromureș, va incepe la ora 13.00. In jocul tur, disputat la finele lunii…

- Dinamo Bucuresti este clubul care a reprezentat Romania in ultimele sezoane ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Dulaii antrenati in prezent de Xavi Pasqual, legendarul antrenor spaniol, au reusit o multime de rezultate de-a dreptul remarcabile. Parcursul extraordinar al „dulailor" este ceea ce…