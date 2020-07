Stiri pe aceeasi tema

- Partida Academica Clinceni - Poli Iași, care era programata azi, de la ora 15:30, a fost suspendata. Ilie Poenaru (43 de ani), antrenorul ilfovenilor, a comentat decizia LPF in exclusivitate pentru GSP.ro. Astazi, a fost depistat un nou caz de coronavirus in Liga 1: Rodny Lopes Cabral de la Poli Iași;Astfel,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat ca meciul dintre CFR Cluj si FC Botosani, contand pentru etapa a 9-a play-off, a fost amanat din cauza coronavirusului, anunța news.ro."Meciul dintre CFR Cluj si FC Botosani, contand pentru etapa a 9-a play-off, programat sa se dispute duminica,…

- Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iasi, Mircea Rednic, spera ca formatia din Copou sa recupereze, in partida cu Academica Clinceni, punctele pierdute cu Viitorul Constanta in etapa trecuta, scor 1-1. "Cu Clinceni ne asteapta un meci greu si sper ca punctele pe care le-am pierdut…

- Meciul FCSB - CFR Cluj, programat sambata (astazi) in etapa a 8-a a play-off-ului Ligii I, a fost amanat in urma aparitiei unui caz de Covid-19 la echipa oaspete, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal (LPF) intr-un comunicat. "Meciul dintre FC FCSB si CFR 1907 Cluj din etapa a 8-a a play-off-ului,…

- Partida FCSB CFR Cluj ar fi trebuit sa se dispute in aceasta seara, de la ora 21.00.Meciul dintre FCSB si CFR Cluj, din etapa a opta a turneului play off al Ligii 1, programat initial sa se dispute in aceasta seara, cu incepere de la ora 21.00, a fost amanat, din cauza aparitiei unui caz de infectare…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, programul etapelor a opta a play-off-ului Ligii I si a zecea a a play-out-ului, anunța news.ro.Conform programului, partida FCSB – CFR Cluj se va disputa la 18 iulie. Citește și: Codrin Ștefanescu: ‘Ce Constituție? Ce drepturi? Toata…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta online, ca formatia sa se afla pe ultimul loc la reluarea play-out-ului Ligii I, dar spera ca aceasta sa urce in clasament dupa meciul cu Academica Clinceni de sambata. "Imi pare bine ca incepem…

- bull; Competitia in Liga 1 se reia cu etapa a treia din play off play outLiga Profesionista de Fotbal a anuntat astazi programul primei etape de la reluarea competitiei in Liga 1.Dupa o pauza de mai bine de trei luni de la ultimul meci disputat pe 7 martie, 3 2 in deplasare cu Academica Clinceni , FC…