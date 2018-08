Meci international in co-main event: Stefan Ilascu - Antonio Constantin, main event-ul galei Dragon Fight“, de la Murfatlar (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, pe scena din Piateta Cazino din Mamaia au rasunat pentru ultima data vocile copiilor premiati in cadrul Galei de decernare a premiilor Festivalului National de Creatie si Interpretare Mamaia Copiilor 2018. Premiile acordate in cadrul festivalului sunt in valoare de 37.000 de lei, iar premiul…

- Festivalul Mamaia Copiilor 2018 a premiat castigatorii cu premii in valoare totala de 40.000 lei, cea mai mare suma acordata in istoria festivalului. Sambata, in cadrul Galei de decernare a premiilor Festivalului National de Creatie si Interpretare Mamaia Copiilor 2018, copiii participanti au fost premiati,…

- Inspectoratul de Politie Judetean informeaza ca s a produs un accident rutier pe DN3, in zona localitatii Valu lui Traian. Conducatorul unui autoturism care se deplasa dinspre Murfatlar catre Constanta, pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers, din banda I spre banda II se pare ca ar fi…

- Un adevarat pasionat de realizarea unor sculpturi impresionante in ciocolata, maestrul cofetar Silvian Miron din Constanta a reusit sa impreisoneze juriul unui concurs international si sa obtina astfel medalia de argint. Lucrarea premiata la acest concurs il infatiseaza pe domnitorul Vlad Tepes si a…

- In etapa a 30 a, ultima din sezonul 2017 2018 a Ligii a 5 a de fotbal a judetului Constanta, s au inregistrat rezultatele: Carsium Harsova Axiopolis Cernavoda II 1 2, Litoral Corbu Inter Ion Corvin 2 2, CS Poseidon 2 Mai Limanu Avantul Comana 9 2, CS Pestera FC Mereni 5 0, Vointa Sacele Sport Prim Oltina…

- Intrecerea de juniori a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta a fost castigata de Vointa Valu lui Traian. Juniorii A1 Under 19 antrenati de Florin Bumb au avut o evolutie foarte buna de a lungul campionatului, pe care l au incheiat cu 81 de puncte, inregistrand 27 de victorii si trei infrangeri…

- Un caz socant a avut loc la Murfatlar. Un copil de doar trei ani a fost ranit in timp ce se juca in parc. O banca s a despins, iar baietelul a fost grav ranit la cap. Suparat, tatal copilului a postat pe Facebook un mesaj prin care le cere socoteala autoritatilor locale. Mesajul sau se adreseaza primarului…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit gala Urban Legend, editia a patra, cu partide incendiare pe reguli de K 1 si confruntari MMA Strikes, multe dintre intalniri incheindu se inainte de limita.Cele doua centuri puse in joc au fost castigate de Marian Rusu si de constanteanul Silviu Streinu.Iata…