Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei a invins o selectionata mondiala cu scorul de 3-2 (1-2), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, la meciul de retragere al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc.

- Echipa Romaniei a invins o selectionata mondiala cu scorul de 3-2 (1-2), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, la meciul de retragere al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc. Jucatorii care scris istorie pentru Romania in 1994, la Cupa Mondiala din in Statele Unite, au obtinut o noua victorie,…

- Meciul de adio al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc se joaca astazi, 25 mai 2024, de la ora 20.30, pe Arena Nationala din Bucuresti, contra formatiei starurilor mondiale, World Stars.Ultima reprezentatie pe teren a jucatorilor care au facut istorie pentru Romania, in frunte cu Gheorghe Hagi, este…

- La licitatia caritabila in care s au achizitionat tricouri ale celor care vor evolua astazi, 25 mai 2024, in meciul Generatia Aur ndash; World Stars, cel mai mult a valorat tricoul lui Gheorghe Hagi, liderul Generatiei de Aur si actualul manager tehnic al Farului Constanta.Potrivit gsp.ro, tricoul a…

- Sambata, pe Arena Naționala va avea loc un meci de fotbal așteptat de mai toți iubitorii acestui sport din Romania. The post MECI DE FOTBAL Maine, 25.05.2024, va avea loc meciul de retragere al Generației de Aur first appeared on Informatia Zilei .

- Ionuț Lupescu (55 de ani) nu a mai suportat sa vada evoluția „tricolorilor” din amicalul cu Columbia și nu s-a mai uitat la meci dupa ce columbienii au inscris cel de-al doilea gol. Componentul „Generației de Aur” a fost dezamagit de jocul prestat de naționala lui Edi Iordanescu. Columbia a invins-o…

- Tricolorii care au jucat pentru echipa naționala a Romaniei la Campionatul European din 1984 și la Campionatul Mondial din 1994 au fost invitați... The post MECI DE FOTBAL ROMANIA Tricolorii de la Euro 1984 și CM 1994, invitați la meciul Romaniei first appeared on Informatia Zilei .

- Liceenii romani se pot preinscrie la Programul FLEX finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, anunța Ambasada SUA in Romania,... The post BURSE FLEX SUA Liceenii romani se pot inscrie la bursele FLEX, cu care studiaza un an de liceu in Statele Unite first appeared on Informatia…