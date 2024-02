Mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual va fi revizuit Mecanismul de folosire a concediului de odihna anual va fi revizuit. Raportul la un PROIECT de lege pentru modificarea unor acte normative care prevede acest lucru a fost aprobat, astazi, de membrii Comisiei administrație publica și dezvoltare regionala. Potrivit proiectului, zilele concediului de odihna anual acumulate/nefolosite de angajați timp de doi ani vor fi considerate stinse. Angajator Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Brian Cristian, vicepreședintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a dezvaluit ca a facut un studiu privind stadioanele din Romania. Deputatul a cerut responsabililor arenelor publice din Romania detalii legate de veniturile generate de acestea și de chelturile privind adiministrarea…

- Republica Moldova va semna Convenția Ljubljana-Haga privind cooperarea internaționala in investigarea și urmarirea penala a crimelor de genocid, a crimelor impotriva umanitații, a crimelor de razboi și altor crime internaționale. Raportul pentru avizul consultativ care prevede acest lucru a fost aprobat…

- Prevenirea si combaterea violentei domestice este un palier de actiune deosebit de important pentru Politia Romana, iar, pentru combaterea acestui gen de infractionalitate, sunt alocate resurse institutionale importante.Astfel, in anul 2023, la nivel national, politistii au intervenit la 108.831 de…

- Primul raport depus in randul consilierilor judeteni apartine lui Razvan Filipescu Pro Romania Razvan Filipescu este presedintele Comisiei pentru Mediu si Agricultura In raportul de activitate pentru 2023, Filipescu noteaza a participat Ia sedintele organizate de catre Consiliul Judetean Constanta,…

- In calitate de consilier local, Irinela Nicolae sustine ca anul trecut a desfasurat o serie de activitati specifice, atat in sedintele ordinare, extraordinare si de indata ale Consiliului local Constanta, cat si in cadrul Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, sport,…

- Neacordarea de catre angajator a concediului de odihna anual timp de doi ani consecutivi, precum si neacordarea anuala a concediului de odihna salariaților in virsta de pina la 18 ani si salariaților care au dreptul la concediu suplimentar in legatura cu munca in condiții vatamatoare, poate atrage raspunderea…

- Parlamentul European a adoptat marti propuneri de consolidare a dimensiunii democratice a alegerilor europene din 2024 si de promovare a sistemului candidatilor cap de lista, informeaza un comunicat. Raportul, care a fost aprobat cu 365 de voturi ”pentru”, 178 ”impotriva” si 71 de abtineri, solicita…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș a mulțumit ieri in Parlamentul European pentru sprijinul acordat Romaniei pe parcursul intregului proces de ridicare a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). ”Am avut ocazia sa mulțumesc in mod direct membrilor Comisiei pentru libertați civile, justiție…