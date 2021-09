Stiri pe aceeasi tema

- Federația Rusa, care a impus in ultimii zece ani unilateral de la interdicții la taxe pentru numeroase produse exportate (de la carne, legume, fructe, cereale, faina, semințe de floarea-soarelui, la bere, vin, zahar etc.) din Republica Moldova este gata acum sa negocieze eliminarea lor. Potrivit…

- Statele Unite inca nu stiu sigur ce provoaca ”sindromul Havana”, denumirea data unei simptomatologii misterioase care a afectat diplomati americani in mai multe tari, dupa cum a declarat directoarea pentru informatii nationale a SUA, Avril Haines. Potrivit AFP, Haines a avut o intalnire cu experti si…

- Rusia vrea sa construiasca 51 de infrastructuri militare suplimentare pe Insulele Kurile - un teritoriu revendicat de catre Japonia -, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, citat de agentia rusa oficiala de presa Tass, relateaza adevarul.ro.

- Cherecheș estimeaza ca din luna august aceasta varianta noua de coronavirus va fi dominanta în România, iar cazurile vor crește și mai mult în momentul în care elevii se întorc în banci. Specialistul UBB le-a recomandat tuturor românilor…

- Cunoscutul medic și prezentator TV, Alexandr Measnikov, a vorbit despre un medicament care poate normaliza ritmul cardiac in caz de fibrilație atriala. In ciuda proprietaților sale benefice, preparatul poate fi destul de periculos, a spus medicul. Vineri, 18 iunie, in emisia postului de televiziune…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinul, Dmitri Peskov, a declarat joi ca aderarea Ucrainei la NATO va fi o „linie rosie” pentru Moscova si ca Rusia este ingrijorata ca Kievului i se va putea acorda intr-o buna zi statutul de membru al Aliantei, potrivit Reuters.

