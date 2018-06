Mazda MX-5 facelift. mbunătățiri așteptate pentru cel mai vndut roadster din lume Mazda MX-5, cea mai bine vanduta mașina decapotabila cu doua locuri (roadster) din lume, primește pentru 2018 un facelift care aduce imbunatațirile de care modelul avea nevoie, respectiv un motor de top mai turabil, mai multa putere și detalii coloristice noi. Vanzarile in Europa pentru Mazda MX-5 facelift incep in August 2018, iar restilizarea se aplica pentru ambele versiuni ale modelului: caroseria cu acoperiș textil și caroseria cu acoperiș metalic, a anunțat marca auto japoneza. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

