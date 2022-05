Stiri pe aceeasi tema

- MAY B in premiera la Timișoara – un spectacol care cucerește timpul! Duminica, 22 mai 2022, va incepe a treisprezecea ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT, organizat de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely – care reunește 24 de spectacole de teatru, dans contemporan, performance…

- Duminica incepe a treisprezecea ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara - TESZT, organizat de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely. Reunește 24 de spectacole de teatru, dans contemporan, performance și concerte din 11 țari. Unul dintre cele mai așteptate evenimente este „May B” - spectacol…

- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely a pus in vanzare biletele pentru a treisprezecea ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru, care va avea loc intre 22-29 mai 2022. Selecția reunește 24 de spectacole ce reflecta schimbarile de paradigma petrecute in lume și transfigurarea percepțiilor personale…

- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely a pus in vanzare biletele pentru a treisprezecea ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru, care va avea loc intre 22-29 mai 2022. Selecția reunește 24 de spectacole ce reflecta schimbarile de paradigma petrecute in lume și transfigurarea percepțiilor personale…

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” a pus deja in vanzare biletele pentru cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru – TESZT, care va avea loc intre 22 și 29 mai. Au fost selectate nu mai puțin de 24 de spectacole, care reflecta schimbarile de paradigma petrecute in lume și a percepțiilor…

- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely a pus in vanzare biletele pentru a treisprezecea ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru, care va avea loc intre 22-29 mai 2022. Selecția reunește 24 de spectacole ce reflecta schimbarile de paradigma petrecute in lume și transfigurarea percepțiilor personale…

- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara organizeaza al treisprezecelea Festival Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT, o ediție care-și propune sa restaureze relația teatru-public, dupa o pauza de doi ani generata de pandemie, sa fie un veritabil „boost” al poftei de teatru pentru spectatorii…

- In Romania au ajuns in ultima luna 3.300 de militari din Belgia, Franța, Italia, Polonia, SUA și Țarile de Jos.Solidaritate aliata, adaptare, instrucție in comun, toate aceste lucruri se vad acum cel mai bine in Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu". Dupa ce treci de poarta intri intr-o alta lume. Tehnica,…