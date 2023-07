Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce sarbatorea rezultatul obținut in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, locul 2, Lando Norris (23 de ani) a rupt trofeul de caștigator pe care-l primise Max Verstappen. In aceasta dupa-amiaza, pe Hungaroring, Max Verstappen a obținut a șaptea victorie consecutiva a sezonului, a 44-a a carierei.…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat duminica, la Budapesta, Marele Premiu al Ungariei la Formula 1, obtinand a noua sa victorie in acest sezon. Echipa Red Bull Racing a stabilit un record al competitiei - cu a 12-a victorie consecutiva.

- Lewis Hamilton (Mercedes) a plecat din pole-position pentru prima data dupa mai bine de un an și jumatate, dar a rezistat un singur viraj in fața dominantului Max Verstappen (Red Bull), care l-a depașit și nu a mai cedat șefia cursei. Pilotul Red Bull a caștigat astfel Marele Premiu de Formula 1 al…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Austriei, desfasurat duminica pe circuitul de la Spielberg, obtinand astfel a cincea sa victorie consecutiva in Campionatul Mondial de Formula 1, potrivit Agerpres.

- Dublul campion mondial Max Verstappen (Red Bull) a castigat clar Marele Premiu al Canadei, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, duminica, pe circuitul ''Gilles Villeneuve'' de la Montreal, transmite AFP.

- In aceasta seara, de la ora 21:00, va avea loc Marele Premiu al Canadei, a opta cursa a sezonului de Formula 1. Max Verstappen (25 de ani), lider in clasamentul general al piloților, pleaca din pole-position, urmat de Fernando Alonso (Aston Martin) și Lewis Hamilton (Mercedes). Cu 5 victorii in primele…

- Max Verstappen (26 de ani) va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. Cursa este programata duminica, de la ora 16:00. Max Verstappen, campionul mondial en-titre, n-a avut adversar in calificarile de astazi, de la Barcelona. Pilotul celor de la Red Bull a scos cel mai bun timp,…

- Pilotul olandez Max Verstappen a scris o noua pagina de istorie a echipei Red Bull, dupa ce a obtinut duminica a 39-a sa victorie din Formula 1, la Marele Premiu al Monaco, depasind recordul germanului Sebastian Vettel, de patru ori campion mondial cu scuderia austriaca, transmite Reuters, potrivit…