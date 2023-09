Stiri pe aceeasi tema

- Mutat definitiv la Istanbul, dupa transferul la Galatasaray, argentinianul Mauro Icardi a cumparat un Rolls-Royce Boat Tail in valoare de 26 de milioane de euro. Transferat definitiv la Galatasaray, Mauro Icardi, mereu extravagant, și-a mai facut cadou o mașina. Nu oricare. Cea mai scumpa mașina de…

- Fotbalistul international argentinian Mauro Icardi, jucatorul echipei Galatsaray Istanbul, care a jucat la Paris Saint-Germain, si-a facut un cadou costisitor, ultimul model de Rolls-Royce, Boat Tail, livrat pana in prezent in doar trei exemplare, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.Cu…

- Entertainerul Bromania și-a cumparat un bolid demn de vedetele de la Hollywood. Extrem de puțin sunt romanii care iși permit sa dea astfel de sume pe o mașina. Bromania insa spune ca se bucura de roadele muncii sale, așa ca a impartașit vestea și cu fanii sai.Entertainerul și-a cumparat o mașina…

- FOTO: Un barbat din Alba pagubit de 15.000 de euro cu un BMW furat din Germania. Ce a aflat dupa ce a cumparat mașina Un barbat din Alba, Catalin Ionuț J., a cazut victima unui escrocherii cu mașini furate din Germania. Barbatul a fost pagubit de 15.000 de euro, dupa ce a mers pana in Germania, apoi…

- Potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații, Romania a primit peste 35 de milioane de doze pentru care a platit 2,4 milioane de lei Deja, peste 9,5 milioane de doze au expirat și sunt in proces de distrugere, iar alte milioane zac in depozitele din țara. Mai mult, statul roman a reușit sa vanda…

- Deja, peste 9,5 milioane de doze au expirat și sunt in proces de distrugere, iar alte milioane zac in depozitele din țara. Mai mult, statul roman a reușit sa vanda peste 3,5 milioane de doze de vaccin cu peste 58 de milioane de euro.Anul trecut, cand pandemia s-a terminat, Romania a mai primit peste…

- Fotbalistul olandez Quincy Promes (31 de ani), legitimat la Spartak Moscova, a fost condamnat la un an și jumatate de inchisoare dupa ce și-a injunghiat un var in genunchi in 2020. Decizia nu este definitiva, Promes are dreptul la apel, astfel ca nu se pune problema extradarii in prezent, mai ales ca…

- Pafos și mijlocașul Vlad Dragomir (24 de ani) au batut palma pentru prelungirea contractului pana in 2026. Fotbalistul trecut prin Academia lui Arsenal era dorit in SuperLiga, la UTA. „Pafos FC anunța prelungirea contractului dintre club și fotbalistul roman Vlad Dragomir. Ii uram tot succesul pe teren…