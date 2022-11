Stiri pe aceeasi tema

- Cartea de memorii „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” a lui Matthew Perry, actor devenit celebru in rolul lui Chandler Bing din serialul „Friends”, conține mai multe dezvaluiri, inclusiv ca acesta a parasit un film dupa ce inima i s-a oprit timp de cinci minute. Insa cea mai șocanta informație…

- Matthew Perry a dat noi detalii șocante despre lupta sa cu adicția. Celebrul actor din ”Friends” a cheltuit nu mai puțin de 9 milioane de dolari pentru intreg procesul de dezintoxicare, de-a lungul anilor. Starul care l-a jucat pe indragitul Chandler Bing a dezvaluit prin ce a trecut in cartea lui autobiografica.

- Dependența de droguri l-a costat 9 milioane de dolari! Matthew Perry a dezvaluit cați bani a cheltuit pentru a scapa de dependența de alcool și droguri. A facut aceste declarații in cadrul unui interviu recent acordat publicației New York Times. „Probabil am cheltuit 9 milioane de dolari sau mai mult…

