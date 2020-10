Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul american din mass-media, Sumner Redstone, care a creat din lantul de cinematografe familiale un imperiu care include CBS si Viacom, s-a stins din viata, marți seara, la varsta de 97 de ani, a anuntat miercuri National Amusements, holdingul familial.

- Anunțul a fost facut, ieri, de catre Adrian Nastase, pe blogul personal. “Un intelectual, un om desavarsit. Personalitate inteligenta, calma. Un politician intelept. Ani de zile, incepand din 1992, am...

- Un accident mortal a avut loc astazi pe DJ 107 L, in afara localitații clujene Craiești, comuna Petreștii de Jos. Din primele informații, o minora in varsta de 6 ani ar fi patruns pe partea carosabila, moment in care a fost accidentata de un autoturism condus de o femeie in varsta de 32 de ani, din…

- Matthew McConaughey, actor si producator, premiat cu Oscar pentru rolul din „Dallas Buyers Club” (2013), isi va lansa toamna aceasta prima carte de memorii, potrivit news.ro.Aparitia „Greenlights” a fost anuntata miercuri, pe retelele de socializare. Ea este bazata pe scrierile lui McConaughey…