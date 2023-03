Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. A fost acuzat ca a luat mita o suta de mii de euro, iar magistratii Curtii de Apel Brasov au pronuntat sentinta definitiva, mai mica decat cea din…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…

- Curtea de Apel Bucuresti a hotarat sa respinga contestatia formulata de Niculae Badalau impotriva deciziei Tribunalului Giurgiu. “Respinge ca nefondata contestatia formulata de inculpatul Badalau Niculae impotriva incheierii din data de 06.02.2023, pronuntata de judecatorul de camera preliminara…

- Curtea de Apel Constanta a dispus condamnarea definitiva a unui barbat, de 52 de ani, din sat Cochirleni, comuna Rasova, judetul Constanta, dupa ce si ar fi ucis nepotul Curtea de Apel Constanta a majorat pedeapsa aplicata initial opt ani si opt luni de inchisoare cu executare ndash; , la 10 ani si…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, ca neintemeiata, o contestatie depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu prin care solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr-un dosar de coruptie. ‘In baza art. 432 Cod procedura penala respinge, ca neintemeiata, contestatia…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, contestatia depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, aflat in Grecia, prin care solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr-un dosar de coruptie, informeaza Agerpres . „In baza art. 432 Cod procedura penala respinge,…

- Medicul ginecolog, Flaviu Ioan Bodnar, de la Spitalul Municipal Lugoj a fost condamnat, luni, la trei ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere. Decizia judecatorilor timisoreni vine la aproape doi ani distanta de momentul in care doctorul a fost prins in flagrant, luand mita de la o pacienta.…