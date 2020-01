Materiale informative despre coronavirusul din China, distribuite pe aeroportul din Cluj-Napoca

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunța luarea primelor masuri privind coronavirusul din China: au fost lipite afișe informative in terminalele de sosiri și plecari și distribuite flyere pasagerilor, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Aeroportului Internațional „Avram Iancu”…

- Ministerul Sanatații se joaca de-a cartoful fierbinte. In timp ce țarile din lumea intreaga, inclusiv cele din vecinatate, depun eforturi pentru a opri raspandirea coronavirusului, care face ravagii in China, autoritațile de la Chișinau iși paseaza responsabilitațile și

- Mai multi artisti de la filarmonici din tara au concertat in orasul Wuhan din China, zona unde este focar de infectie cu un coronavirus ucigas, care creeaza panica in lume. Este alerta de calatorie acolo, iar muzicienii romani numai ce s au intors in tara, dupa un turneu de 50 de zile. Patru persoane…

- Romania detine teste pentru depistarea coronavirusului, care a omorat pana acum noua oameni in China. Deocamdata acestea sunt limitate, insa autoritatile de la Bucuresti dau asigurari ca, in curand, acestea vor fi disponibile la nivel national.

- Numarul persoanelor deja infectate cu virusul misterios din China este mai mare decat se spune oficial, susțin experți britanici citați de BBC. Doua persoane au murit din cauza virusului care a aparut in orașul Wuhan.

- Institutul National de Sanatate Publica a luat deja primele masuri in ceea ce priveste noul tip de coronavirus identificat in China, a anunțat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore.

- Mai mulți romani sunt blocați in Belgia, pe aeroportul din Liege,dupa ce cursa le-a fost anulata in timpul nopții de joi sprevineri. Calatorii urmeaza sa fie preluați de un alt avion deabia vineri la 11.30.Calatorii unei companii low-cost urmau sa ajunga din Belgia la Cluj-Napoca, dar sunt blocați de…

- Mai mulți romani sunt blocați pe aeroportul din Barcelona, din cauza ca avionul care trebuia sa plece miercuri seara spre Cluj-Napoca, nu a mai plecat. Situația este descrisa de jurnalistul Vitalie Cojocaru pe pagina sa de Facebook. ”Aproape 200 de romani se afla in aceste momente in aeroportul din…