Stiri pe aceeasi tema

- Pe 12 noiembrie 1961, divizionara secunda Arieșul Turda reușea una dintre minunile fotbalului autohton, cucerind Cupa Romaniei, dupa 2-1 in finala cu Rapid! Pana atunci, doar Metalul Reșița mai izbutise

- FC Arges a invins Dinamo București, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 și s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In prima repriza niciuna dintre echipe nu a reușit sa marcheze, dar dupa ieșirea de la pauza, dinamoviștii au fost mai motivați și au deschis scorul in minutul 49 printr-un…

- SCMU Craiova a pierdut duelul cu Dacia Mioveni, din etapa a doua din Divizia A1, scor 2-3, dar antrenorul Lucian Zlotea s-a aratat multumit de evolutia elevelor sale, precum si de atitudinea lor pe intreaga durata a meciului. „Au fost cateva momente de ratacire, cateva greseli. Echipa din Mioveni s-a…

- Incepe cel mai important proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Dambovița The post Incepe cel mai important proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Dambovița first appeared on Partener TV .

- Mihai Iosif, antrenorul echipei giuleștene, a vorbit despre victoria din Cupa Romaniei și s-a plans de numarul mare de jucatori accidentați. Nu mai putin de patru jucatori au devenit indisponibili! Pentru a citi declarația antrenorului Mihai Iosif, accesați realitateasportiva.net.

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița a avut o intrevedere cu șefa biroului Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare in Republica Moldova, Angela Sax. In cadrul discuției au fost trecute in revista proiectele investiționale, finanțate de BERD, care sunt in derulare in sectorul public. Este vorba,…

- Antrenorul echipei de handbal feminin HC Zalau, Gheorghe Tadici, a fost sanctionat de Comisia Centrala de Disciplina a FRH cu opt etape de suspendare si o penalitate sportiva de 1.000 de lei pentru insulte si jigniri la adresa propriilor jucatoare in timpul partidei cu CS Rapid din Cupa Romaniei. „Se…

- Comisia Europeana a transmis Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) aprobarea pentru finantarea cu 206,984 milioane de euro a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt", program selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura…