Măsurile împotriva noului coronavirus: UMF se reorganizează: cursurile se ţin online Astfel, Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti a suspendat complet cursurile si le-a mutat online, pana pe 31 martie, in timp ce Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a suspendat astazi si maine, 9 - 10 martie, activitatea didactica, in timp ce, de miercuri, aceasta se va desfasura complet, dar cu o serie de restrictii. In mod concret, cursurile vor fi sustinute pe platforma online a universitatii pentru ca &ici (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

