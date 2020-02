Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia masuri in contextul epidemiei de coronavirus. Va da o ordonanța de urgența pentru achiziționarea de echipamente de protecție, in contextul epidemiei de coronavirus din China. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a spus ca Institutul Matei Balș are capacitatea de a diagnostica orice caz…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca guvernul va achizitiona in regim de urgenta echipamente de protectie, precum seturi de suport respirator sau substante de dezinfectare, in contextul epidemiei de coronavirus din China. Potrivit acestuia, la nivel national exista acum 1.000 de kituri…

- Rusia si-a anuntat joi intentia de a-si inchide frontiera cu China, care se intinde pe o lungime de 4.250 de km, in cadrul masurilor de combatere a propagarii noului coronavirus, care a facut pana in prezent cel putin 170 de morti, potrivit AFP, scrie Agerpres.'Un ordin a fost semnat astazi…

- Pentru informarea publicului privind pericolul reprezentat de noul coronavirus (2019-nCoV), la Aeroportul Internațional Henri Coanda din București au fost instalate, din seara zilei de 23 ianuarie, afișe in limbile romana, engleza și chineza. Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China…

- Potrivit unui comunicat de presa al aeroportului clujean, în acest sens, în terminalele de plecari și sosiri, la biroul de informații, la cabinetul medical și în zonele ghișeelor de check-in ale aeroportului, au fost afișate mai multe anunțuri de informare și au fost…

- Expertii de la Ministerul Sanatatii anunta ca Romania va lua masuri privind pericolul raspandirii virusului din China. Acestia au precizat, miercuri, cum vor actiona impotriva infectiei, intrucat Organizatia Mondiala a Sanatatii va declara astazi alerta la nivel mondial.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un Plan de actiune, suplimentar, pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia sistemului de sanatate publica in cazul aparitiei imbolnavirilor…

- Numarul persoanelor deja infectate cu virusul misterios din China este mai mare decat se spune oficial, susțin experți britanici citați de BBC. Doua persoane au murit din cauza virusului care a aparut in orașul Wuhan.