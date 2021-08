Măsuri pentru simplificarea achizițiilor publice, adoptate de Guvern. OUG cu impact major în domeniul licitațiilor Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanța de Urgența menita simplifice achizițiile publice. Prin noua lege, autoritațile vor fi obligate sa incheie contractele cu ofertantul caștigator, fara sa mai aștepte rezolvarea contestațiilor. Actul normativ va facilita flexibilizarea și urgentarea implementarii proiectelor majore de investiții, inclusiv a celor din PNRR. Una dintre cele mai importante modificari prevazute […] Citește Masuri pentru simplificarea achizițiilor publice, adoptate de Guvern. OUG cu impact major in domeniul licitațiilor in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanța de Urgența menita sa flexibilizeze și sa urgenteze implementarea proiectelor majore de investiții, inclusiv a celor din PNRR. Una dintre cele mai importante modificari prevazute de OUG presupune ca autoritațile contractate sunt obligate sa incheie contractele…

- Guvernul a aprobat, la propunerea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), un proiect de ordonanta care introduce masuri pentru simplificarea si fluidizarea procesului de achizitie publica, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea nr.…

- „Am adoptat astazi, in sedinta de Guvern, mai multe acte normative importante: ordonanta de urgenta care va permite suplimentarea sumelor prin PNDL 2, pentru a se putea continua investitiile incepute. Ordonanta privind achizitiile publice prin care simplificam acest proces. Vom implementa mai rapid…

- Avocatul Poporului (AP) a formulat exceptie de neconstitutionalitate privind prevederi din legea ce instituie masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic. "Sintagma 'in termen de 5 zile de la data publicarii actului administrativ' cuprinsa in art. 15 alin. 4 din…

- Urșii au ajuns sa ocupe noi teritorii in Romania, spune ministrul mediului, Tanczos Barna, precizand ca pentru crescatorii de animale este din ce in ce mai greu sa gaseasca ciobani care sa mearga cu oile la munte, din cauza pericolului reprezentat de animalele salbatice, noteaza Digi 24 . Ministrul…

- Renate Weber a facut primele declarații la Realitatea PLUS dupa decizia CCR, care a considerat neconstituționala revocarea sa.Renate Weber a declarat, marți, la Realitatea PLUS, dupa anunțul privind neconstituționalitatea demiterii sale ca „așa era corect. Ca intr-adevar tot ce s-a intamplat in Parlament…

- Guvernul a adoptat miercuri ordonanța de urgența care prevede decontarea transportului elevilor intre ​localitatea de domiciliu și localitatea in care invața. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca este alocata suma de 100 de milioane de lei, estimandu-se ca vor fi 130.000 de elevi beneficiari.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o serie de decrete, printre care și cel privind promulgarea modificarilor aduse Legii venitului minim garantat. Actul normativ stabileste conditiile in care Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, poate acorda ajutoare de urgenta, in bani sau in natura,…