Măsuri după cutremurele din Turcia. Sprijin salarial și concedieri interzise în 10 orașe Autoritatile turce au lansat miercuri o schema de sprijin salarial si totodata au interzis disponibilizarile in zece orase, in ideea de a proteja muncitorii si companiile de impactul financiar al cutremurului care a lovit sudul tarii la inceputul acestei luni. Devastatorul seism de la inceputul lunii februarie a ucis zeci de mii de oameni, a […] The post Masuri dupa cutremurele din Turcia. Sprijin salarial și concedieri interzise in 10 orașe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

