Măsuri de sprijin acordate de stat pentru întreprinderi Pragul ajutorului de minimis acordat de stat intreprinderilor va crește la nivelul celui stabilit in UE. Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului ajustarea legislației. Actualizarea pragului ajutorului de minimis va facilita accesul la sprijinul acordat de stat unor intreprinderi și in cuantumul echivalent pragurilor stabilite in UE. {{705012}}Autorii proiectului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare au avut, marți, o ședința in cadrul careia s-a discutat pachetul de masuri fiscale pentru care Guvernul iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului.Conform surselor politice participante la ședința, in timpul discuțiilor a izbucnit un scandal de proporții intre…

- Alina Gorghiu merge sa le spuna 'verde-n fața' sefilor din Justitie: Se creste varsta de pensionare, e discutie transataMinistrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca va avea o discutie marti cu sefii din Justitie, pe tema legii pensiilor speciale. ”Suntem in ultima etapa si amendamentele care…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata, masuri drastice pentru soferii romani care vor mai fi prinsi drogați sau bauți la volan, potrivit Realitatea. Este vorba de o propunere anuntata de seful Guvernului dupa ședința PSD si cu care spune ca va merge in primele doua saptamani ale acestei legislaturi…

- Bani mulți pentru botoșanenii care cultiva legume in solarii. Condiții de acordare a ajutorului de minimis Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) continua programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru perioada de extrasezon (toamna-iarna 2023-2024), fondurile…

- Guvernul pregatește noi masuri de reducere a cheltuielilor, astel ca vor fi comasate și desființate instituții subordonate Guvernului și Parlamentului, iar voucherele de vacanța vor fi acordate doar pana la un anumit prag salarial. GUVERNUL PREGATEȘTE ORDONANȚELE AUSTERITAȚII -reorganizarea sistemului…

- Parlamentul va examina propunerea Guvernului de prelungire a starii de urgența cu 60 de zile, incepand cu data de 3 august 2023. Membrii Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica au examinat proiectul de hotarare care prevede acest lucru și au decis sa-l propuna in plenul Parlamentului…

- Performanța energetica a cladirilor va fi imbunatațita. Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului aprobarea Legii privind performanța energetica a cladirilor. Proiectul prevede cerințe minime de eficiența energetica in cazul imobilelor noi și a cladirilor supuse renovarii…