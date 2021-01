Stiri pe aceeasi tema

- Capitala intra in scenariul galben incepand de luni, 25 ianuarie, dupa ce in ultimele trei zile rata de infectare a coborat sub pragul de 3 la mia de locuitori. Astfel, de la inceputul saptamanii viitoare restaurantele și barurile vor fi redeschise la interior, insa cu o capacitate de pana la 30%, se…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis vineri ridicarea, incepand de luni, a mai multor restricții in Capitala, avand in vedere ca trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori, au declarat pentru G4Media.ro surse participante…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Conform Hotararii nr.104 a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgența Alba, incepand cu data de 01.01.2021, la nivelul Municipiului Alba Iulia rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS-COV-2 este intre 1,5 și 3/1000 locuitori. Precizam cateva dintre modificarile…

- Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, prin care a fost dispusa prelungirea carantinarii municipiului Blaj, a fost publicat luni in Monitorul Oficial. Restricțiile raman in vigoare pana in 7 decembrie inclusiv. Perimetrul vizat de masura prevazuta la alin. 1 este delimitat de urmatoarele…

- Prefectura București a anunțat, luni, masurile in vigoare odata cu prelungirea restricțiilor pentru Capitala,. Masurile au fost prelungite deoarece numarul cazurilor este in continuare ridicat, iar rata de infecție a ajuns la 3,91 la mia de locuitori.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii…

- "Era o vorba pe vremea comuniștilor: din greșeala in greșeala spre victoria finala. Cam asta fac baieții aștia de la putere. In loc sa gaseasca soluții sa țina deschise școlile, ei prefera sa puna lacatul", a scris fostul premier pe Facebook. Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, a adoptat ieri Hotararea nr53/28.10.2020. Astfel, de azi au fost impuse restricții suplimentare in trei comune din județul Argeș: Maracineni, Priboieni și Tigveni, unde incidența cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile…