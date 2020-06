Măsuri de igienă, la cea de-a 7-a ediție a TÂRGULUI CETĂȚII Poate mai așteptat ca niciodata, TARGUL CETAȚII revine la Targu Mureș, in perioada 19-21 iunie, cu ediția a 7-a, care va avea loc pe Bulevardul Cetații. TARGUL CETAȚII iși pastreaza renumele de cel mai mare targ de produse alimentare locale și mic artizanat din județ, și egaleaza recordul consemnat in toamna anului 2019, peste 80 de producatori de bunatați și mici artizani din județele Mureș, Alba... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele doua victime ranite intr-un accident rutier produs miercuri pe DN 1, la Lancram, județul vecin Alba, a fost transportata cu un elicopter la UPU Targu Mures. Doua persoane au fost ranite in accidentul in care au fost implicate doua autovehicule, un autoturism si un TIR. Soferul autoturismului,…

- Procesul de judecata inceput in urma cu 7 ani continua la Tribunalul din Targu Mureș. Motivul stramutarii procesului de la Miercurea Ciuc se afla in numarul redus de judecatori specializați in astfel de procese de corupție și in fluctuația de judecatori. Va reamintim ca in 2013 președintele Consiliului…

- Una din cele doua angajate ale Fabricii de Arme din Cugir care au suferit arsuri, vineri, in urma unei explozii, urmate de un incendiu, produse in zona tunelului de incercari, va fi transportata cu un elicopter SMURD la un spital din Bucuresti potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Hotelurile de pe litoralul Turciei, cautate de turiști din intreaga lume, inclusiv de mulți romani, se pregatesc sa se deschida la inceputul lunii iunie. Sezonul incepe tarziu anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus, dar hotelierii sunt optimiști, spera ca va fi prelungit pana in decembrie. Hotelurile…

- Detalii inedite despre preocuparile elevilor, acum aproape 90 de ani, au fost dezvaluite de reprezentanții Arhivelor Naționale. Recent, au prezentat un Caiet de vacanța pentru elevii din clasele a III-a și a IV-a primara din 1933. Una dintre secțiunile acestuia se referea la igiena și prezenta unele…

- Claudiu Maior, consilier personal al primarului municipiului Targu-Mureș, a lansat joi, 23 aprilie, un mesaj intitulat ”Apel – Maști pentru Targu Mureș! Orasul stie sa fie unit in momentele grele!”, al carui conținut il redam, integral, in randurile de mai jos: ”Sute de cetațeni ne-au sunat la numarul…

- Mai multe persoane au fost duse la audieri in urma unor incidente petrecute sambata dupa-amiaza intr-un cartier din municipiul Hunedoara. In timpul unui raid efectuat de politisti, un barbat aflat sub influenta alcoolului a devenit recalcitrant, iar mai multi locuitori din zona au fost violenti cu fortele…

- Imagini dezolante au fost surprinse sambata la Roma, care, in mod tradițional, e una dintre capitalele europene animate. De aceasta data, strazile sunt aproape pustii, inclusiv in zonele cu obiective turistice importante. Dupa ce a plasat intreaga țara in carantina, Guvernul Italiei a venit cu noi masuri…