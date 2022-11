Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarea culinara din ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 aseara, de la 20:30, a fost cea mai intensa de pana acum. Echipele conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut de gatit cate un preparat la fiecare 10 minute – in total, șase preparate intr-o ora. Iar…

- ”Klarmedia, agentia de monitorizare si analiza media, anunta preluarea si integrarea Media Image Group. In urma tranzactiei, Klarmedia isi consolideaza pozitia de principal furnizor de monitorizare media in Romania si Republica Moldova, cu un portofoliu de peste 500 de clienti si o echipa de 65 de analisti.…

- Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a susține ca gazprom nu a notificat inca Republica Moldova despre cat gaz ne va livra in noiembrie. „Eu pot doar sa am o presupunere ca vorbesc despre situația in care Gazprom nu va rezerva capacitați suplimentare…

- Compania de stat Energocom, cu care autoritațile din Republica Moldova vor sa inlocuiasca, potrivit Gazprom, operatorul controlat de gigantul rus, Moldovagaz, a obținut licența de la ANRE Romania și acum poate cumpara/vinde gaze naturale pe piața din Romania. Fii la curent cu cele mai noi…

- Compania de stat Energocom, controlata integral de Agenția Proprietații Publice, a primit licența pentru a desfașura activitate de trader de gaze naturale in Romania, scrie profit.ro. SA Energocom va putea participa astfel la piața spot, precum și la piața produselor standardizate pe termen mediu și…

- Ediția de aseara Chefi la cuțite, celebrul show culinar al postului Antena 1, a fost lider de piața. In seara aceasta, jurații au parte de o provocare inedita: sunt chemați la bancurile de lucru legați la ochi!

- Piața de asigurari din Republica Moldova a consemnat, in primul semestru 2022, o evoluție pozitiva a primelor brute subscrise, care au inregistrat un volum de 1,182 mlrd de lei (circa 50,1 mln de euro), in creștere de 1,32 ori in comparație cu aceeași perioada a anului trecut, informeaza Noi.md cu referire…

- Cota de piața a iPhone din SUA atinge maximul istoric, depașind Android. A atins un nivel record in ultimul trimestru și a ajuns pentru prima oara la peste 50% din piața totala in Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport de informații despre piața. Apple domina, de asemenea, vanzarile de smartphone…