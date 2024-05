Stiri pe aceeasi tema

- Este aglomerație, miercuri, pe autostrada Deva-Nadlac, pe sensul Nadlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, unde s-a format o coloana de peste 2,5 kilometri. Polițiștii recomanda folosirea rutelor alternative. Centrul Infotrafic anunța ca, miercuri la pranz, traficul rutier…

- Un polonez a realizat cea mai lunga calatorie desculț din lume, mergind și alergind 3409,75 kilometri in jurul Peninsulei Iberice. Despre acest lucru relateaza Cartea Recordurilor Guinness. Pavel Durakiewicz, in virsta de 45 de ani, și-a inceput calatoria in sudul Franței, in apropiere de granița cu…

- Este posibil ca Ucraina sa intre in NATO, insa doar cu o singura condiție: sa cedeze o parte din teritoriu Rusiei, scrie publicația italiana La Repubblica. Cat de aproape suntem de acest scenariu? Singura modalitate prin care Ucraina ar putea intra in NATO De-a lungul timpului, Ucraina și-a exprimat…

- Ozana Barabancea a avut dintotdeauna o afinitate cu muzica și a avut șansa de a-și transforma aceasta pasiune intr-un job. Este artist liric la Opera Naționala, solista de jazz, profesoara de canto, jurat la Te cunosc de undeva, iar ambii copii ii impartașesc talentul și este de fiecare data o bucurie…

- Vladimir Putin a caștigat un nou mandat in fruntea Rusiei, dupa o serie de alegeri prezidențiale in care totul a fost controlat, de la contracandidați, pana la prezența la vot. Pe masura ce lumea lupta sa ințeleaga care este urmatoarea mișcare a acestuia și ce are de gand sa faca in Ucraina, unii critici…

- Daca ești pasionat de turism, insa nu vrei sa scoți din buzunar sume prea mari de bani pentru a-ți indeplini dorințele, ai ajuns la locul potrivit. Un oraș de top, situat la doar 40 de kilometri de Romania, așteapta sa-l vizitezi. Iți va fura inima inca de la primul pas in el. Foto Orașul top […] The…

- In lumina reactiilor cititorilor, mi-am dat seama ca titlul anterior al articolului meu, „Guvernatorul BNR plange la mormant strain”, a fost o eroare nefericita – o confuzie de cimitire, daca vreți. In realitate, nu era vorba de lacrimi varsate in taina pentru „furtul tezaurului”, ci de un spectacol…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta deschiderea unui nou santier pentru modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti, al unsprezecelea, urmand sa fie inlocuita o conducta veche de 50 de ani cu o lungime de 5,12 km, care deserveste soseaua Stefan cel Mare si strazile adiacente.