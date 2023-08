Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Declic solicita Tribunalului Militar Bucuresti sa judece in regim de urgenta dosarul 10 august, avand in vedere ca mai sunt doar trei ani pana la prescrierea faptelor, iar vinovatii ar putea sa scape de pedeapsa. „Declic a sustinut, prin avocati, victimele din dosarul 10 august si va continua…

- 16 jandarmi, inclusiv persoane din conducerea Jandarmeriei, au fost trimiși in judecata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casațieși Justiție in Dosarul „10 august”. Procurorii susțin ca aceștia ar fi acționat nu doar impotriva impotriva persoanelor care se manifestau violent, ci și impotriva manifestanților…

- Fostii sefi ai Jandarmeriei – Gheorghe Cucos, Ionut Sindile si Laurentiu Cazan – au fost trimisi in judecata in dosarul „10 august”. Decizia vine la cinci ani de la mitingul din Piata Victoriei, dispersat in forta de catre jandarmi. Cei trei sunt acuzati de abuz in serviciu sau de purtare abuziva pentru…

- 16 jandarmi, inclusiv persoane din conducerea Jandarmeriei, au fost trimiși in judecata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casațieși Justiție. Procurorii susțin ca aceștia ar fi acționat nu doar impotriva impotriva persoanelor care se manifestau viol

- Fosti sefi ai Jandarmeriei au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei Militare a Parchetului General in dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vatamate constituindu-se parti civile in proces.

- 16 inculpați sunt trimiși in judecata in Dosarul 10 August, confirma intr-un comunicat de presa Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Printre ei se numara 13 foști șefi din structurile Jandarmeriei.

- Mastane, tu știai foarte bine ca al tau consatean Lucian Bode nu mai este ministrul Afacerilor Interne! Și ca, in mod normal, ar trebui sa iți pui mai degraba singur alarma la 6 dimineața, sa nu munceasca prea mult subalternii cu spartul ușii… La fel cum definitivarea ”Lotului Bode” este deja chestiune…

- Procurorul general Alex Florenta a afirmat, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii, ca ancheta in dosarul privind protestul din 10 august 2018 va fi finalizata pana in toamna acestui an, potrivit Agerpres. El a explicat ca in acest caz cercetarile sunt destul de avansate, au fost reaudiate in jur de…