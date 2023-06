Mașinile-școală, acces restricționat în timpul lucrărilor de modernizare a infrastructurii de transport în Bârlad! (VIDEO, FACSIMIL) ATENȚIE!…Deși exista un regulament care reglementeaza restricțiile de circulație pentru mașinile-școala și se revizuiește an de an, traficul rutier prin Barlad este ințesat de instructori care iși invața elevii sa conduca in cele mai critice zone. Situația este cu atat mai grava, cu cat circulația este deviata in multe zone ale orașului din cauza lucrarilor […] Articolul Mașinile-școala, acces restricționat in timpul lucrarilor de modernizare a infrastructurii de transport in Barlad! (VIDEO, FACSIMIL) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

