Maşinile minuscule asemănătoare modei anilor 1960 par să revină în popularitate In ultimii ani, masinile inteligente si Fiat 500 au fost printre unele dintre cele mai compacte vehicule de pe piata. Dar nevoia pentru o masina electrica mica pare sa atrage un interes in crestere, pe masura ce cererea de vehicule mai curate in mediile urbane creste. La IAA, firma elvetiana Micro a prezentat Microlino, un vehicul mic alimentat cu baterii. Micro spune ca poate fi incarcat printr-o priza de acasa, in patru ore. Masina are o autonomie de 230 de kilometri (aproximativ 143 de mile) si o viteza maxima de 90 de kilometri pe ora. In Europa, tehnic nu este clasificata ca masina. Este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

