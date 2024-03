Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat in sedinta Executivului ca, in privinta transportului, vor veni cu o solutie ce rezolva o cerinta importanta a transportatorilor. ”Modificam cadrul legal astfel incat soferii de TIR sa nu mai fie amendati pentru expirarea rovinietei in cazul in care sunt timpi mari…

- „Agricultorii și transportatorii au tot dreptul, democratic și omenește vorbind, sa solicite și sa protesteze. Romania este macar o țara libera, daca bine guvernata nu e”, scrie gazetarul Cristian Tudor Popescu, intr-un text postat pe Facebook, insa cererile lor sunt „fara numar, multe imposibil de…

- Aglomerație de nedescris la vamile din vestul țarii: Timpi de așteptare: Cenad-50 minute, Nadlac I și Nadlac II- 150 minute, Turnu și Varșand-60 minute. Este mare aglomerație la vamile din vestul țarii, cei care doresc sa iasa din țara avand de așteptat...

- Tesla va rechema peste 1,6 milioane de vehicule electrice in China, inclusiv modelele S, X, 3 si Y, a anuntat vineri autoritatea de reglementare de la Beijing, din cauza problemelor de software care reprezinta riscuri de siguranta in timpul conducerii, transmit AFP si Reuters."Din acest moment, un…

- Culoare sufocate de pacienți, timpi de așteptare care ajung la cateva ore și doar doi medici de garda – este imaginea inceputului de an, de la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Clinic Județean Suceava.Circa 1.300 de persoane au cerut ajutorul medicilor urgentiști in primele ...

- Mașinile electrice sunt pe val: vanzarile au expldat in 2023Compania chineza BYD Co, cel mai mare vanzator de vehicule electrice si hibride plug-in din lume, a vandut aproximativ 3,02 milioane de vehicule in 2023, inregistrand o crestere de 61,9% comparativ cu anul precedent, transmite Reuters, informeaza…

- Compania chineza BYD Co, cel mai mare vanzator de vehicule electrice si hibride plug-in din lume, a vandut aproximativ 3,02 milioane de vehicule in 2023, inregistrand o crestere de 61,9% comparativ cu anul precedent, transmite Reuters. Producatorul auto din Shenzhen a spus ca a vandut aproximativ 1,6…

- Peste 400 de masini care reprezentau un risc pentru siguranța traficului pietonal și rutier au fost ridicate de pe domeniul public din Brasov. Poliția Locala Brasov și operatorul care asigura serviciul de ridicare a autoturismelor staționate neregulamentar continua intervențiile pentru creșterea siguranței…