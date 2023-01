Stiri pe aceeasi tema

- Criza semiconductorilor la nivel internațional aparuta inca din pandemie a schimbat piața auto la nivel global. Mașinile s-au tot scumpit, inmatricularile de mașini noi au mai scazut, iar prețurile sunt mai mari. Mulți iși incearca norocul cu mașinile electrice, dar dupa o perioada realizeaza ca sunt…

- LEKTRI.CO , unul dintre cei mai importanți jucatori in domeniul mobilitații electrice din Romania, prezinta indexul de e-mobilitate pentru anul 2022, pana in luna noiembrie inclusiv. Conform datelor centralizate in acest interval, specialiștii anunța ca pe parcursul anului 2022 au fost inmatriculate…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta lansarea Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala in perioada 14 noiembrie 2022, ora: 10.00 – 23 decembrie 2022,…

- Vehiculele electrice noi din Romania au reusit sa depaseasca pragul de 11% in acest an, dupa ce in luna octombrie s-a inregistrat o noua depasire a cotei de 10%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Mașinile electrice au avut un nou trimestru excelent in Europa, inclusiv in Romania, deși in cateva țari apar scaderi. Datele ACEA arata ca mașinile diesel sunt in continuare in declin, dar scaderea s-a mai domolit in aceasta vara. Ce țari stau cel mai bine la fiecare capitol.

- Mașinile cu zero emisii au inceput sa cucereasca tot mai mulți romani. Potrivit unui studiu recent, in primele 9 luni ale anului au fost inmatriculate 8.375 de mașini electrice noi. Astfel, totalul a ajuns la 21.258 de unitați. In luna septembrie, romanii au inmatriculat 1.373 de mașini cu zero emisii,…

- ​Numarul total de vehicule electrice inmatriculate in Romania a depașit 21.000 de unitați, iar pana la finele anului se estimeaza atingerea bornei de 25.000 de unitați, arata o analiza a LEKTRI.CO, o companie care produce stații de incarcare pentru mașini electrice la Timișoara. Dacia Spring are jumatate…

- Interes crescut in judetul Giurgiu pentru programul ‘Rabla local’ Foto: Arhiva. Interesul românilor pentru programul ‘Rabla local’ este foarte ridicat. Ei pot da la casat orice mașina mai veche de 15 ani, inclusiv pe cele care nu funcționeaza. Vor primi în schimb 3.000…