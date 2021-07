Mașinile electrice, mai profitabile decât cele pe benzină Noile reguli impuse de UE vor face mașinile electrice mai profitabile decat cele pe benzina, spune Thomas Ulbrich, director de dezvoltare la marca Volkswagen. Acesta a spus pentru Financial Times ca noile reguli UE legate de emisiile de CO2 ale mașinilor noi vor face ca mașinile electrice sa fie mai profitabile pentru VW decat cele pe benzina. O mare problema va fi standardul Euro 7, fiindca regulile sunt dure și va fi nevoie de investiții foarte mari in tehnologie, ceea ce inseamna ca mașinile vor fi mai scumpe, spune oficialul german. Noile reguli privind emisiile de CO2 pentru flotele de mașini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

