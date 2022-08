Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, cele 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania, pot beneficia de numere de culoare verde. Potrivit anunțului facut de catre autoritați, „in cazul mașinilor deja inmatriculate care respecta criteriile de acordare a ”numerelor verzi”, acestea vor putea fi preschimbate, la cerere,…

- Saptamanal au loc acțiuni de ridicare a mașinilor posibil abandonate de pe domeniul public. Mașini care fie au cauciucurile desumflate, mașini prin care a crescut deja iarba, pline de rugina și care arata clar ca fiind a nimanui. Și totuși ele au un proprietar, pe care Poliția Locala trebuie sa il identifice.…

- ELEGANȚA DIN ALTE TIMPURI… Hușenii au fost impresionați de mașinile prezentate in cadrul evenimentului „Raidul Ștefan cel Mare”, eveniment organizat de Retromobil Club Romania, filiala Vaslui, in colaborare cu hușenii Ștefan Birsa și Sergiu Boeru. Automobilele vechi, dar apariții spectaculoase pe strazile…

- Elevii clasei I din cadrul Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanta, insotiti de invatatoar,e au pasit marti in Cazarma Inspectoratului de Jandarmi Judetean IJJ Constanta. Dupa o scurta prezentare a Jandarmeriei Romane, copiilor le a fost prezentat inspectoratul si misiunile jandarmilor…

- Mai multi muncitori de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri care faceau lucrari de reabilitare la podul de la Otopeni au vopsit balustrada de la pod, dar și mașinile parcate sub pod. Balustrada a fost vopsita cu roșu, iar mașinile au fost și ele stropit cu aceeași nuanța. Șoferii pagubiți ar trebui…

- O coloana de camioane, care se intinde pe aproape 20 de kilometri, s-a format la intrarea in Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret, pe partea ucraineana, transmite Agerpres. Masinile care transporta marfuri sunt nevoite sa astepte cateva zile, pentru trecerea frontierei spre Romania, ca urmare…

- Mașinile suporterilor U Cluj au fost percheziționate de Jandarmeria Romana și au fost gasite rangi, o crosa de golf, bate și lanțuri. Meciul dintre Steaua București și U Cluj are loc miercuri, 4 mai, incepand cu ora 19:00.”In scop de prevenire a savarșirii unor fapte antisociale, conform prevederilor…

- Diesel-ul avea 54- din piata autoturismelor noi vandute in tara in 2014, iar in prezent au ajuns la doar 15-, dupa ce numarul de modele s-a redus drastic. Declinul va continua si ponderea masinilor pe motorina va ajunge la 10- la final de an si in 2030 probabil ca nu va mai exista nicio masina diesel…