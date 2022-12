Maşină răsturnată în râpă, la Movileni Un autoturism in care se aflau mama, de aproximativ 35 de ani, si un copilas de 4 - 5 ani s-a rasturnat in rapa de la Movileni, la iesirea din municipiul Galati. Mama a fost transportata de urgenta la Spitalul Judetean Galati, iar copilasul a fost internat la Spitalul de Copii din Galati. Potrivit martorilor, copilul era asezat in scaun special de transport. Știre in curs de actualizare .... Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

