Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Vinerea: Un tanar, lovit de o mașina dupa ce a traversat strada prin loc nepermis Un accident rutier a avut loc joi, 10 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, pe strada Principala din localitatea Vinerea. La data de 10 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, pe strada Principala…

- Un accident de circulatie s-a produs luni, in jurul orei 10, pe DN1, la Comarnic. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate 3 autovehicule, in care se aflau 5 persoane. Este vorba despre un autoturism, o duba si un auto care transporta tabla. Victimele sunt evaluate medical si urmeaza…

- Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, luni, in localitatea Tarpesti din comuna Pipirig, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. Pompierii au gasit autoturismul iesit in decor si rasturnat pe cupola, dar victimele nu erau incarcerate.…

- Cinci copii, care erau pasageri in doua autoturisme, au fost transportati cu ambulantele la spital, in urma unui accident rutier produs in aceasta seara in localitatea Oituz din Bacau, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Victimele au intre 4 si 17 ani si au fost transportate la Spitalul…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea, cel putin doua persoane sunt grav ranite, iar cateva sunt date disparute, dar nu se stie daca s-au inecat sau s-au salvat si nu au fost identificate inca.

- Accident naval in care au fost implicate mai multe ambarcatiuni cu persoane, produs in localitatea Murighiol, judetul TulceaIn localitatea Murighiol, pe canalul Sfantu Gheorghe, la bifurcatia dintre Dunarea veche cu Dunarea noua, a avut loc in urma cu cateva minute un grav accident naval.Avand in vedere…

- Un accident rutier a avut loc sambata dupa-masa, in localitatea Jidvei, unde un autoturism cu 3 pasageri a fost lovit de tren, la nivelul trecerii cu calea ferata. „Garda de intervenție Blaj intervine cu 1 ASAS și 1 SMURD B2 pentru acordarea de prim ajutor și descarcerare la un accident produs pe calea…