Mașină de gunoi, cuprinsă de flăcări pe o șosea din Banat (foto) Pompierii carașeni au fost solicitați sa intervina astazi, in jurul orei 14:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un camion de colectare a deșeurilor menajere, pe DN 58, in zona localitații Cornuțel. „Ajunși la fața locului cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș au constatat ca incendiul […] Articolul Mașina de gunoi, cuprinsa de flacari pe o șosea din Banat (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, in jurul orei 14:00, pompierii carașeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un camion de colectare a deșeurilor menajere, pe DN 58, in zona localitații Cornuțel. Ajunși la fața locului cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit, in urma cu puține momente, pentru a stinge un incendiu care a afectat doua autoturisme pe strada Fabricii. Apelul de urgența a venit la ora 13:00, iar la misiune a luat parte o autospeciala cu apa și spuma de capacitate medie. Cand pompierii…

- INCENDIU in Alba Iulia: O pubela de gunoi a fost cuprinsa de flacari INCENDIU in Alba Iulia: O pubela de gunoi a fost cuprinsa de flacari Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine in mun. Alba Iulia pentru localizarea și stingerea unui incendiu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un…

- Pompierii sibieni au intervenit de urgenta in localitatea Rasinari pentru localizarea si lichidarea unui incediu la o cabana. La fata locului au fost mobilizate doua autospeciale de stingere, o autoscara, o autocisterna si un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta la cosul de fum si la nivelul acoperisului.…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari in urma cu cateva momente in localitatea Feleacu. Pompierii clujeni intervin la fața locului, iar traficul este oprit in acest moment ambele direcții de mers. “Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui incendiu…

- INCENDIU la Daia Romana: O casa este cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu autospeciale cu apa și spuma INCENDIU la Daia Romana: O casa este cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu autospeciale cu apa și spuma Secția de Pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in…

- Luni, 06 noiembrie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa situata in localitatea Biharia, o persoana fiind salvata din locuinta cuprinsa de flacari.In jurul orei 12.55, un apelant al numarului unic 112 sesiza Inspectoratul pentru Situatii de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dpobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi la un incendiu in localitatea Pecineaga, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o casa a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervin pompierii cu trei autospeciale…