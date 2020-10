Mașină condusă de un brașovean, lovită în plin de trenul București-Viena (Video) O mașina condusa de un barbat din județul Brașov a fost spulberata, vineri, de trenul internațional București-Viena, in orașul Blaj, județul Alba. Autoturismul a ramas blocat intre bariere, iar trenul care se indrepta spre Austria nu a mai putut opri, lovindu-l in plin și distrugand in totalitate autovehiculul. Din fericire, șoferul, un brașovean in varsta de 66 de ani a reușit sa iasa din vehicul inainte de impactul puternic. El a scapat fara rani, in schimb, mașina lui s-a transformat intr-un morman de fiare. Nici calatorii din tren nu au fost raniți, insa locomotiva a fost serios avariata și… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

