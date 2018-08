Mașină căutată pe Facebook. A fost implicată într-un accident (Foto) O mașina implicata intr-un accident de circulație este cautata pe Facebook. Evenimentul rutier a avut loc in Negresti-Oas, langa Petrom, la intersecția cu drumul care duce spre Luna Șes. „Cer ajutor tuturor care cunosc autoturismul din fotografie, Audi Q7 de MH 77, a fost implicat intr-un accident la intersecția Petrom cu luna șes.Locuieste in Boinesti […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

