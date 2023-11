Mașina anului 2024 în Europa Din 28 de modele de mașini, au fost selectate șapte finaliste pentru titlul Mașina Anului 2024 in Europa. Intre finaliste se numara un model chinez, dar și o mașina premium germana. BMW Seria 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot e-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR și Volvo EX30 sunt toate cele șapte finaliste selectate din 28 de modele pentru a caștiga titlul de Mașina anului 2024. Un juriu format din jurnaliști auto din 22 de țari a votat finalistele. Șase dintre cele 28 de mașini de pe lista lunga erau ale unor marci chinezești, mai ales BYD. Mașina caștigatoare va fi comunicata abia anul viitor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

