- Croatia a anuntat sambata ca purtatul mastii va deveni obligatoriu de saptamana viitoare in majoritatea spatiilor publice inchise, in contextul in care numarul de cazuri de coronavirus continua sa creasca, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Numarul de noi infectii a fost de 140 sambata, un record…

- Masca obligatorie pe strada și in toate spațiile publice! Este masura aplicata pe fondul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in mai multe regiuni din Turcia. Autoritațile spun ca numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor.

- Medicul Carmen Dorobat afirma ca a constatat acest lucru in cazul bolnavilor care ajung la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. "Profilul pacientului este modificat. Majoritatea pacientilor au forme medii. Foarte putini au forme asimptomatice si forme usoare. Asta inseamna ca pacientul vine de…

- Europa intra de maine intr-o noua faza a relaxarii masurilor de carantina impuse de pandemie. Dupa aproape doua luni de izolare totala, Italia, cel mai afectat stat european de epidemia de coronavirus, revine treptat la viata. Ies din izolare si grecii, iar Spania si Germania continua planul de relaxare.…