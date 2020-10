Stiri pe aceeasi tema

- Orasul a depasit rata incidentei de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori Incepand de joi la Cluj masca de protectie devine obligatorie si pe strada. Scolile intra in scenariul trei, adica exclusiv online. In ultimele 24 de ore in judetul Cluj 228 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a stabilit, marti, restrictii pentru municipiul Cluj-Napoca, comuna Floresti, cea mai mare din Romania, si pentru comuna Tritenii de Jos, ca urmare a depasirii ratei de 3 la mia de locuitori a persoanelor infectate cu COVID-19, informeza Agerpres.Prefectul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Cluj a decis marți sa inchida școlile și gradinițele din Florești și Tritenii de Jos, dupa ce rata de infectare cu COVID-19 in cele doua comune a trecut de 3/1.000 de locui

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj impune purtarea maștii pe strada și alte masuri in Savadisla, Sacuieu și Sancraiu, dupa ce s-a depașit incidența de 3 cazuri de COVID la mia de locuitori. Conform Hotararile CJSU Cluj nr.53 din 18.10.2020, ”Avand in vedere analiza factorilor…

- Municipiul Alba Iulia se afla in scenariul rosu, din cauza incidentei mai mari de 3 cazuri la mia de locuitori, in ultimele 14 zile. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a stabilit joi, 15 octombrie, masurile impuse de aceasta situatie.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis in ședința de vineri inchiderea localurilor publice in Cluj-Napoca, Apahida, Feleacu, Florești și Sic, pentru o durata de zece zile.Redeschiderea activitații se va face tot pe baza unei decizii a CJSU, peste zece zile, numai daca incidența…

- In Galați, masca devine obligatorie și in apropierea școlilor. Noua masura care intra in vigoare de luni, 5 octombrie 2020, se numara printre deciziile adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Galati. Alte masuri similare ar putea fi luate in tara. Autoritațile au raportat duminica…

- In urma analizarii posibilelor variante de masuri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat cu unanimitate de voturi doua hotarari, astfel: A. Prin Hotararea nr. 13 din 31 august 2020 a CJSU Iasi se mentine obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele, prezente…