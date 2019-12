Masa de Revelion 2020. Putem ajunge chiar şi la 167 de E-uri Masa de Revelion 2020. Cantitatea de sare recomandata de catre Organizația Mondiala a Sanatații este de 5 grame/zi. In acest context, putem observa ca la o singura masa putem regasi aproape intreaga cantitate recomandata pentru toata ziua sau chiar o putem depași. Fiecare consumator pune pe masa pregatita pentru revelion multa mancare din diverse sortimente pentru ca masa sa fie cat mai bogata și mesenii cat mai satisfacuți. Iar pentru mancarea pregatita au fost utilizate fel și fel de ingrediente, fiecare avand propriile lor valori cand vine vorba de cele menționate in titlul acestui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

