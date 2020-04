Masa de Paște: cât mâncăm, ce evităm, cum “reparăm” Sarbatorile de Paste reprezinta, ca in fiecare an, cateva zile care vin, pentru multi, dupa un post aspru, iar pentru toti, zile incarcate de mese imbelsugate si dese. Toata lumea, indiferent de varsta, ar trebui sa consume la masa de Paște cantitați moderate de alimente pentru a preveni afecțiunile digestive, intrucat preparatele tradiționale sunt consistente și destul de greu digerabile din cauza numarului mare de ingrediente folosite, dar mai ales din cauza modului in care acestea sunt combinate. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul sectorului 2 Dan Cristian Popescu a explicat in aceasta dimineata modul in care s-a facut distribuirea catre locuitorii sectorului a painii sfintite pentru Paste. "Pentru ca suntem intr-o perioada de pandemie in care Sarbatorile de Paste vor fi altfel de cat cum eram obisnuiti, in sectorul…

- Romanii nu mai spera ca vor primi prima de Paști, asta arata un sondaj facut de platforma de angajare online. Conform sondajului, chiar și cei care nu exclud totuși posibilitatea unei prime (12%), cred ca este puțin probabil sa primeasca ceva in plus la salariu, conform Mediafax.Citește și: Italienilor…

- Criza actuala generata de pandemia de coronavirus va avea impact si asupra cheltuielilor legate de sarbatorile pascale, spun 69% dintre respondentii unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs, care arata ca aproape 80% dintre acestia vor renunta in acest an la cheltuielile cu haine noi…

- Președintele Klaus Iohannis le-a transmis romanilor sa stea acasa pentru ca altfel, dupa Sarbatorile de Paște vom avea parte de inmormantari.Citește și: Marcel Vela lamurește controversele din spațiul public: romanii pot merge la țara sa-și lucreze pamanturile ”Dragi romani, eu…

- Masurile anunțatea marți seara, de Marcel Vela, starnesc un scandal uriaș in randurile puterii. Președintele Klaus Iohannis nu ar fi știut de intenția ministrului de Interne de a relaxa aceste masuri, pentru zilele de Paște.

- Cel mai mare cadou pe care il puteti face celor apropiati este sa nu-i expunti riscului. Acesta este mesajul sefului statului, Igor Dodon, inaintea Sarbatorilor de Paste, catre cetatenii din diaspora.

- Ministrul Afacerilor Interne face un apel catre romanii din diaspora care doresc sa vina acasa de Paste.”Fac un apel catre frații noștri din Diaspora, care vor sa ajunga in țara in urmatoarele zile, cu ocazia sfintelor sarbatori de Paște. Aici vom fi obligați sa va invitam sa locuiți, 14 zile,…

- Italia continua sa duca greul pandemiei de coronavirus, cu un total de aproape 12500 de morți. Asta dupa in ultimele 24 de ore s-au inregistrat inca 837 de decese. Și in alte state europene crește numarul de cazuri și se inaspresc masurile preventive.