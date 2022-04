Stiri pe aceeasi tema

- Valeria Stoica va susține un concert acustic la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a manifestarii Zilele Basarabiei, care va avea loc in perioada 25 – 27 martie. Valeria Stoica este o artista „indie”, care e reușit sa se remarce prin piesele „Distanțe”, „Poate”, „Just a Boy”,…

- Duminica seara, Casa del Retro a gazduit un nou episod muzical pus la cale de Jarvis Musical Voices, un proiect cultural care-și propune sa imbogațeasca Timișoara cu seri muzicale inedite. In aplauzele publicului, o serie de artiști cunoscuți sau aflați la inceput de drum au abordat un repertoriu cat…

- Evenimentele prilejuite de lansarea triplului vinil „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90“, care vor avea loc la sfarșitul acestei saptamani la Casa Tineretului din Timișoara vor debuta vineri, 25 februarie, de la ora 19:30, cu o prezentare a acestui material discografic de colecție…

- Solista Maryliss a lansat recent un clip filmat alaturi de membrii formației Cover Up, care este un cover dupa piesa „Changing” (Sigma featuring Paloma Faith), inregistrarea fiind facuta in cadrul unui concert care a avut loc In Spatele Casei (Casa Tineretului) din Timișoara. Videoclipul a fost realizat…

- Scena muzicala rock din Timișoara s-a imbogațit recent prin apariția unui nou grup, care s-a nascut in vremuri care au schimbat din temelii toate aspectele vieții cotidiene. E vorba de Garaj Project, o trupa de adolescenți care a luat naștere la sfarșitul anului trecut in urma unui workshop organizat…

- Formația JazzyBIT aniverseaza astazi zece ani de la primul concert susținut de cei trei membri ai trupei, eveniment care a avut loc in data de 2 februarie 2012, in clubul Jazz Office din Timișoara. „Țin minte ca au mers foarte bine repetițiile, noi incepusem sa repetam in decembrie, și in 2 februarie…

- Primul concert al formației West Side Story – desfașurat in luna decembrie a anului trecut – poate fi vizionat online, indragostiții de muzica avand parte de un recital deosebit care marcheaza reinterpretarea unor compoziții din repertoriul unor formații care au scris istorie in viața muzicala a orașului…

- Familia muzicala timișoreana alcatuita din Maria Hojda și TM Groove – care inseamna Mircea Ardeleanu jr (bass), Marcelle Poaty Souami (keyboards), Florin Cvașa (tobe) Horea Crișovan (chitara) și Deian Feniaț (sunet) – pregatește un concert special care va avea loc la Casa del Retro. La sfarșitul anului…