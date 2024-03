Stiri pe aceeasi tema

- Atacul terorist de la Moscova! Ce nu s-a vazut la TV și pe rețelele sociale: Marturiile supravietuitorilor din 'mall-ul groazei'Era cu putin inainte de ora opt si sala de spectacole Crocus City Hall se umplea inainte de concertul rock de vineri seara al trupei Picnic, relateaza bbc.com."Niste…

- Potrivit celor mai noi informații, 143 de oameni au murit și alți 88 au fost raniți, mulți dintre ei fiind acum in stare grava. Forțele de securitate au anunțat ca toți atacatorii au fost reținuți, dupa baia de sange de la sala de spectacole Crocus City Hall din orasul Krasnogorsk, situat la periferia…

- Peste 60 de persoane au fost ucise și 115 ranite vineri seara intr-un atac armat urmat de un incendiu uriaș la o sala de concerte de la periferia Moscovei. Atacul a fost revendicat de Statul Islamic.

- Imagini din timpul atacului terorist care a avut loc vineri seara intr-o cladire ce gazduia spectacole și concerte intr-o suburbie a Moscovei au fost facute publice, oamenii fiind surprinși de focuri de arma trase in mai multe direcții, precum și explozii care au provocat un incendiu in cladire. Unii…

- Azi se implinesc 47 de ani de la cutremurul cu magnitudinea 7,2 grade pe scara Richter, care a avut loc pe 4 martie 1977, și in urma caruia peste 1.500 de oameni au murit. Cutremurul din 1977 s-a simțit in aproape toata Europa de Sud-Est, dar și la Moscova și Sankt Petersburg. Seismul s-a produs […]…

- Cel putin 15 persoane au murit, iar alte 44 au fost ranite intr-un incendiu, intr-un bloc, in estul Chinei, vineri, potrivit unui bilant provizoriu anuntat sambata de catre autoritatile orasului Nanjing, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cauzele sinistrului fac oboiectul unei anchete, insa primele…

- Atac armat la sarbatoarea de dupa Super Bowl, in America! Doua persoane au deschis focul in mulțimea de oameni adunata sa sarbatoreasca caștigarea titlului de catre echipa Kansas City Chiefs! Așadar, panica mare pe strazile din Kansas City, acolo unde doua persoane au deschis focul chiar in mulțimea…

- Apar detalii cheie privind cauza incendiului de la Ferma Dacilor, unde nu mai puțin de opt oameni au murit arși de vii. Deși patronu Costel Dinicu a acuzat ca la mijloc e vorba de o mana criminala, ca focul a fost pus intenționat, angajații sai susțin altceva.Surse judiciare spun ca primii salariați…