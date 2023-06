Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in uciderea fetei de 12 ani, al carui cadavru a fost ascuns in lada patului intr-un apartament din cartierul Berceni, este considerat deosebit de periculos. Ilie Marcel Șerbuc apare in galeria celor mai cautați infractori romani, pe pagina Poliției Romane.

- Orașul Odesa de la Marea Neagra este sub ape in urma ploilor torențiale, in timp de Portul Odesa a fost avariat in urma unui atac rusesc cu drone Shahed de fabricație iraniana, care a avut loc in noaptea de duminica spre luni. Anunțul a fost facut de reprezentanții armatei ucrainene. Potrivit acestora,…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost condamnat definitiv, vineri, la 7 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul de coruptie legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta, in care este acuzat ca ar fi primit o mita de peste 2 milioane de euro. Initial, Vladescu…

- Polonia construieste una dintre cele mai puternice armate din Europa si este pe cale sa aiba cea mai puternica armata terestra din regiune in termen de doi ani, a declarat duminica ministrul Apararii, Mariusz Blaszczak, informeaza Reuters. Declaratia ministrului Apararii, Mariusz Blaszczak, a fost facuta…

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat, luni, ca exista o tendinta generala de a invinovati Rusia pentru orice, atunci cand a fost intrebat daca este posibil ca Moscova sa se afle in spatele aparitiei recente a unor documente clasificate care se refera in special la invazia…

- Raportul medico-legal arata ca tatal a curmat viata copilului intre miezul noptii si ora 1.00, inainte ca politistii sa fie sesizati de mama micutului, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al Poliției Romane Georgian Dragan referindu-se la cazul de la Alba Iulia, unde un barbat si copilul sau in varsta…

- Raportul medico-legal arata ca tatal a curmat viata copilului intre miezul noptii si ora 1.00, inainte ca politistii sa fie sesizati de mama micutului, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al Poliției Romane Georgian Dragan referindu-se la cazul de la Alba Iulia, unde un barbat si copilul sau in varsta…

- O fabrica de bere din Germania a creat berea instant, sub forma de pulbere. Cateva linguri de praf aromat, apa și gata – o idee care ar putea deveni viitorul industriei. Principalul avantaj este ca ar reduce amprenta mare de carbon a exporturilor de bere. Ar face ca apa, sticlele, lazile și butoaiele…