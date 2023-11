Stiri pe aceeasi tema

- Basescu iese la rampa dupa 3 ani de tacere: Fostul președinte va fi 'vedeta' unei conferințe educaționaleFostul președinte Traian Basescu, acum europarlamentar, revine in lumina reflectoarelor dupa trei ani in care a ales sa nu mai apara in spațiul public. Basescu va fi prezent, pe 11 noiembrie,…

- ”Am aflat cu mare tristete moartea presedintelui Martti Ahtisaari”, anunta intr-un comunicat actualul presedinte Sauli Niinisto. Ahtisaari, care a fost sef al statului in perioada 1994-2000, a jucat rolul de mediator intr-un numar mare de conflicte, din Indonezia in Kosovo si Namibia, si a obtinut numeroase…

- Fostul președinte al Finlandei, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 2008, Martti Ahtisaari, a murit la virsta de 87 de ani. Anunțul a fost facut de biroul președintelui finlandez Sauli Niinisto. "Președintele Martti Ahtisaari s-a stins din viața la 16 octombrie, la ora 06:40, la Helsinki. In momentul…

- Calea Victoriei poarta acest nume din data de 8 octombrie, cand armata romana, victorioasa in Razboiul de Independența, și-a facut intrarea triumfala in București. Este, de asemenea, o zi care marcheaza nașterea unor savanți, atat romani, cat și de peste hotare.

- Doctorul Denis Mukwege, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 2018, pentru actiunea sa in sprijinul femeilor violate, si-a anuntat luni la Kinshasa candidatura pentru alegerile prezidentiale din decembrie din Republica Democrata Congo (RDC), informeaza AFP."Accept sa fiu candidatul vostru la…

- Ministerul Justitiei din Rusia l-a declarat vineri seara pe cunoscutul jurnalist rus Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace 2021, "agent strain" pentru elaborarea si diseminarea de informatii care vizeaza crearea unei "atitudini negative" fata de