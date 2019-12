Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce PRESSALERT.ro a publicat, astazi, in premiera imagini cu Ioan Nasleu, alaturi de Paul Ștefan și alți interlopi din gruparea condusa de Lucian Boncu in timpul scandalului de la clubul Fratelli, fostul consilier personal al primarului Nicolae Robu și actual director al Piețe SA a anunțat ca il…

- Pentru a acoperi scandalul provocat de protejatul sau, Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, care a transformat Piața Traian intr-un balci cu gratare fumegande și maneliști care racneau dedicații și pentru primarul Timișoarei, Nicolae Robu a emis, ieri, in mare graba o nota interna. „Se interzice…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat, azi noapte, dupa miezul nopții, intr-o postare pe Facebook la dezvaluirile legate de faptul ca gruparea lui Boncu, prietenul de chefuri al omului sau de incredere Ioan Nasleu, pregatea agresarea editorului șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. ”Deși am o…

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- "Aduceri aminte-2014…" este textul alaturat filmuletului publicat de PSD Constanta si care a fost distribuit de peste 600 de simpatizanti. De pe pagina PSD Tulcea, postarea a fost distribuita de peste 1000 de ori, iar de la Teleorman peste 200. Toate cele trei pagini au, in mod normal, doar cateva zeci…

- La trei zile dupa ce anunța ca ”il aleg pe dl. Primar ca om caruia sa-i fiu alaturi și ma dezic de oricine e certat cu legea”, Ioan Nasleu și-a aratat public sprijinul pentru Paul Ștefan, unul dintre membrii marcanți ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu. Paul Ștefan a fost arestat…

- Paul Ștefan este unul dintre oamenii de baza ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu și, pana sa fie arestat de doua ori in 48 de ore, a fost unul dintre cei mai apropiați de Ioan Nasleu, actualul șef de la Piețe SA, fost consilier personal al edilului Timișoarei. Aproape de fiecare…