Aproximativ 60.000 de turisti sunt pe Litoral in acest weekend, nu cati si-ar dori operatorii din HoReCa, iar in destinatiile romanesti se resimte „marea evadare din Romania”, dorinta extrema a romanilor de a trece liber orice granite, considera Corina Martin, secretar general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR). „In jur de 60.000 turisti pe Litoral in acest weekend. Nu este putin, dar nici nu este cat si-ar dori operatorii din HoReCa de pe Litoral. Desi se inregistreaza o cerere masiva de vacante si calatorii in agentiile de turism – in destinatiile romanesti…