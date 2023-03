Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a anunțat o noua lista de proiecte semnate, cuprinzand 276 de contracte de finanțare prin componenta 5 – Valul Renovarii din Planul Național de Redresare și Reziliența, din toata țara. "Intre acestea se numara inca trei proiecte depuse de…

- De circa trei saptamani numarul cazurilor de imbolnaviri se menține foarte ridicat, mai ales in randul copiilor mici, mulți dintre ei fiind internați in spital din cauza agravarii starii. Secția de Pediatrie clinica din cadrul Spitalului de Urgența din Targu Mureș a fost la capacitate maxima in ultima…

- Prof. drd. Sabin-Gavril Pașcan, inspectorul școlar general al județului Mureș, a vizitat, in urma cu cateva zile, șantierul Campusului școlar "Constantin Brancuși" din Targu Mureș. "In cursul zilei de astazi, 16 ianuarie 2023, am vizitat spațiile școlare de pe strada dr. Victor Babeș, nr. 11, care urmeaza…

- La data de 27 ianuarie 2023, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "G.E. Palade" din Targu Mureș, prin Centrul de Cercetare pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, organizeaza evenimentul științific de celebrare a zilei internaționale a protecției datelor, cu tematica "GDPR…

- Trei adolescenți din Targu Mureș au fost reținuți și ulterior arestați preventiv, dupa ce polițiștii i-au identificat ca fiind autorii unui furt dintr-o societate comerciala, care a avut loc in primele zile ale acestui an. Politistii de investigatii criminale ai Politiei municipiului Targu Mures au…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș vor decide, intr-o ședința viitoare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) "Construire spital și funcțiuni complementare, amenajare acces auto, parcari", in municipiul Targu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 88/C.…

- Aeroporturile din Romania au fost tranzitate in noiembrie 2022 de 1,62 milioane de pasageri. Traficul de pasageri de pe aeroporturile din țara noastra a crescut in noiembrie 2021 in comparație cu anii 2020 și 2021, insa este, in continuare, sub nivelul din 2019. Luna trecuta aeroporturile din Romania…

- Liceul Vocațional de Arta din Targu Mureș organizeaza marți, 20 decembrie, de la ora 18.00, in incinta Teatrului Național din municipiu, un Concert de Craciun. Intrarea la eveniment este libera. (Redacția) Post-ul Concert de Craciun al Liceului Vocațional de Arta apare prima data in Stiri din Mures,…