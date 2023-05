Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Mihail Penduș a obținut premiul I la Olimpiada Naționala de Geografie, din perioada 9-14 aprilie, de la Pitești, județul Argeș.Elevul este indrumat de prof. Radu Ciumașu.,,Sunt foarte fericit și recunoscator de rezultatul pe care l-am obținut. Pasiunea pentru geografie, studiul neincetat și ...

- Ion Prepulgel a imbracat de 183 de ori tricoul alb-violet și a marcat 16 goluri. Cel mai important dintre acestea a adus victoria in meciul cu Real Madrid de la Pitești. Citește și Mioveni: Programul Ambulatoriului de Specialitate de Sarbatorile Pascale Era minutul 62 al meciului. Dobrin a recuperat…

- Autoritațile au in plan sa darame cladirile Apa Canal de pe Calea Campulung și sa construiasca un sens giratoriu in zona. “Deocamdata facem studiu și dupa sa luam aprobarea de la CNAIR”, a spus primarul Cristian Gentea, joi, 6 aprilie, in cadrul unei vizite pe șantierele din Pitești. Viceprimarul Gelu…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din judetul Arges va fi trimis in judecata, pentru infractiuni de lovire si distrugere, dupa ce si-a agresat fosta prietena, in mijlocul zilei, pe o strada din Pitesti.Propunerea ca tanarul sa fie trimis in judecata a fost formulata de catre politistii care au instrumentat…

- Call-Centerul de la Apa Canal a devenit funcțional Din imprumutul de la BERD sunt finanțate pentru SC Apa Canal 2000 SA Pitești mai multe activitați, de la scanarea inteligenta a rețelelor, iar rezultatele se vad. „Intr-o saptamana deja s-a intervenit pe 37 de strazi și aproximativ 300 de canale. Datele…

- Catalin Gherzan: „Le uram tuturor o primavara frumoasa, plina de bucurii, armonie și pace!” Președintele PUSL Argeș, Catalin Gherzan, a imparțit, impreuna cu colegii din organizația Partidul Umanist Social Liberal Pitești, doamnelor și domnișoarelor din Pitești cate un marțișor. Cu acest prilej, cei…

- Dupa FCSB - FC Argeș 2-1, Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a vorbit despre una dintre principalele probleme din Liga 1: starea proasta a multor terenuri. Oficialul de la FCSB a vorbit despre dificultațile pe care echipa lui Mihai Pintilii le-a avut pe gazonul de la Pitești și s-a…