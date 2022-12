Marți, 20 decembrie 2022, la ora 11.00, avem bucuria de a va invita la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, in sala de spectacole „Radu Stanca”, pentru a aplauda spectacolul oferit de Opera Comica pentru Copii București: „MAGIC WAY”. Evenimentul este potrivit pentru copiii de toate varstele. Magia, miracolul sau iluzia ne fascineaza pe toți in […] The post Marți, 20 decemmbrie 2022: „Magic way” - spectacol pentru copii la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .